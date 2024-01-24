نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل منزوع الدسم يؤهل منتخب مالي إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة التي جمعت بين منتخب مالي ضد نظيره ناميبيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة كأس أمم إفريقيا لعام 2023 المقامة حاليًا في دولة كوت ديفوار.

وقد بدأت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 13 يناير الماضي من الشهر الحالي، بمواجهة جمعت بين منتخب كوت ديفوار ضد نظيره غينيا بيساو، والتي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة، وتستمر المسابقة حتى يوم 11 من شهر فبراير المقبل.



وجمعت اليوم الأربعاء مباراة هامة بين منتخبي مالي ضد ناميبيا على ملعب «لاورينت بوكو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة بمسابقة كأس أمم إفريقيا.

وانطلقت المواجهة بسيطرة واستحواذ من قبل منتخب النسور وتوالت التبديلات والتسديدات وبالرغم من ذلك لم يحالف الحظ المنتخبين وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وشهدت المباراة مشاركة النجم أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مالي.



وبهذا التعادل السلبي بينهم تأهل منتخب مالي إلى الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا بإعتباره متصدر للمجموعة الخامسة، كما تأهل منتخب ناميبيا لذات الدور كأفضل ثالث.