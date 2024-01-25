نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يقول كلمته أخيرا.. وفايزة العماري كلمة السر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم، أن كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، اتخذ قراره بشأن مستقبله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في العالم بالفترة الحالية، مغ رغبة من النادي الفرنسي في التجديد له.

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية اليوم، فإن مبابي ووالدته فايزة العماري، اتخذوا قرارهم بشأن انتقال اللاعب المميز إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، بشكل نهائي.

الصحيفة الألمانية، أشارت إلى أن مبابي على استعداد لتخفيض راتبه من أجل التوقيع لريال مدريد، وارتداء قميصه في الموسم المقبل.

ويسعى كيليان مبابي للتحول نحو نادي الحلم بالنسبة له، خاصة أنه يشعر بأن مسيرته في باريس سان جيرمان قد انتهت وحان عليه الرحيل إلى ريال مدريد.

وكان مبابي قال في تصريحات له مؤخرا، إنه سيضطر لمغادرة باريس سان جيرمان في يوم ما، وأنه سيواصل العمل على تحقيق كل ما لديه من أجل تقديم الأفضل للفريق الفرنسي.