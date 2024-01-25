نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عملاق ليبي يطلب الحصول على خدمات قناص الاسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق الاتحاد الليبي اليوم الاربعاء بطلب رسمي من اجل الحصول على توقيع واحد من ابرز لاعبي نادي الاسماعيلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ياو انور مطلوب في الدوري الليبي

وطلب العملاق الليبي فريق نادي الاتحاد الليبي الحصول على توقيع اللاعب التوجولي ياو انور وذلك على سبيل الاعارة مقابل 300 الف دولار.

ويعد انور من أهم لاعبي نادي الاسماعيلي خلال الموسم الجاري وذلك بفضل ما يقدمه مع كتيبة ايهاب جلال.

ولعب انور 10 مباريات في جميع البطولات نجح خلالهم في تسجيل 3 اهداف وصنع ثلاثة مثلها ليصبح مساهمًا بشكل مباشر في 6 أهداف.

ترتيب الاتحاد في الدوري الليبي

يُذكر ان فريق نادي الاتحاد يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية ببطولة الدوري الليبي برصيد 13 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر فريق نادي اهلي طرابلس.