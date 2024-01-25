نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف الركراكي 4 مباريات.. الاتحاد الأفريقي يصدر عقوبة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت تقارير إعلامية عن قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن الأزمة التي نشبت بين وليد الركراكي مع اللاعبين خلال مباراة الكونغو الديمقراطية.

ونشر الحساب الرسمي لقناة بي إن سبورتس عبر "إكس" قائلا: "الاتحاد سيصدر إيقافا في حق مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لأربع مباريات اثنتان منها مع وقف التنفيذ عقوبة الركراكي تضمنت أيضا غرامة مالية وذلك بعد أحداث المباراة بين المغرب والكونغو الديمقراطية".



واقيمت اشتباكات عنيفة بين لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية والمغرب، واقيمت مشادة بين وليد الركراكي وتشانسيل مبيمبا عقب نهاية المباراة بين المنتخبين لما أطلق عليها البعض "خناقة شوارع"، وذلك ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويتصدر المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية 2023 برصيد 4 نقاط، كما إنه حسم الصعود لدور الـ16 من الكان، كما يحتل منتخب الكونغو وصافة المجموعة برصيد نقطتين حصدهما من تعادلين.