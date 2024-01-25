نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. ميدو: كلوب تعمد كشف خطة عودة صلاح وشبانة يكشف فضيحة داخل منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الأربعاء 24-1-2024.

ميدو: كلوب تعمد كشف خطة عودة صلاح

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي تعمد الإعلان عن خطة عودة محمد صلاح، نجم فريقه إلى إنجلترا قبل البيان الرسمي من اتحاد الكرة المصري.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك سوء إدارة في الأزمات داخل اتحاد الكرة، والمسئولون في الجبلاية لا يعترفون بأخطائهم".

وأضاف: "يورجن كلوب لم يتحدث عن أزمة صلاح صدفة، كان ينوي أن يقول ذلك في المؤتمر الصحفي.. (بيلبس) اتحاد الكرة لأنه وجد أمامه مسئولين هواة".

وتابع: "يورجن كلوب يريد أن يتم علاج محمد صلاح في إنجلترا، هذا ما يهمه فقط، ولا يهمه منتخب مصر في شيء، لكن اتحاد الكرة أساس عمله هو حماية المنتخب، لذا أتساءل لماذا لم يؤمن اتحاد الكرة نفسه باتفاق رسمي مع ليفربول؟".

وأكمل: "هل عمل طبيب المنتخب هو أن يبرر ويدافع عن نفسه وأن يقول إنه يعرف كيف يشخص الإصابات؟ الطبيب تورط بتصريحاته في الإعلام، فهو ليس خبيرًا في الإعلام".

وواصل: "الإعلام الإنجليزي سيركز على تصريح طبيب المنتخب عندما قال إن محمد صلاح غضب من تصريحات يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي.. الصحف الإنجليزية في الفترة القادمة ستركز على العلاقة بين كلوب وصلاح".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مصر بلد كبيرة في كرة القدم، ومنتخب مصر كبير، وهؤلاء المسئولون يجب حسابهم".

يورجن كلوب ومحمد صلاح

فرج عامر: برشلونة والبايرن والسيتي مهتمين بالتعاقد مع إمام عاشور

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن وجود اهتمام من أندية أوروبية للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط منتخب مصر والنادي الأهلي.

وقال عامر فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وبرشلونة مهتمين بالتعاقد مع إمام عاشور خلال الفترة المقبلة ويتابعوه في بكولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "إمام عاشور قد ينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية مقابل 20 مليون يورو والنادي الأهلي سيوافق على رحيله بكل تأكيد".

امام عاشور

شبانة يكشف فضيحة كبرى داخل منتخب مصر

فجر إعلامي مصري مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وأصيب حارس مرمى النادي الأهلي بخلع في الكتف، وذلك خلال مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال محمد شبانة في برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر شاشة قناة etc: "محمد الشناوي لم يكن جاهزًا لحراس مرمى منتخب مصر في أمم إفريقيا، وطبيب المنتخب أبلغ روي فيتوريا بعدم جاهزية الحارس، وطالبه بعدم مشاركته في مباراة موزمبيق تحديدًا في بداية البطولة، ولكن محمد الشناوي أصر على المشاركة”.

وتابع “محمد الشناوي كان يريد المشاركة في نهائي إفريقيا امام الوداد المغربي، لكن مارسيل كولر كان أقوى ورفض الدفع بالحارس، وفي البطولة الحالية روي فيتوريا استجاب لطلب محمد الشناوي ورغبته في المشاركة رغم توصية الطبيب القاطعة ”.