نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة إنجليزية شرسة للتعاقد مع كريم بنزيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر صحفية عن منافسة شرسة بين العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي في الميركاتو الحالي.

وكان كريم بنزيما أرتبط بالعودة إلى أوروبا في الفترة الأخيرة على خلفية خلافة مع مدرب اتحاد جدة الحالي مارسيلو جاياردو، حيث ارتبط بالعودة إلى نادي ريال مدريد فريقه السابق.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن أندية مانشستر يونايتد وأرسنال، بالإضافة إلى نادي تشيلسي تسعى للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى هو الآخر للتعاقد بقوة مع المهاجم كريم بنزيما في الميركاتو الحالي لتدعيم هجوم الفريق.