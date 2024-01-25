هنا هاني شخصية الأهلي الدافع الأساسي للتتويج بالبطولات

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أحمد جودة - القاهرة -

أكدت هنا هاني لاعبة ناشئين الأهلي، لكرة السلة تحت 18 سنة، ان شخصية الفريق الأحمر تختلف، عن اي نادي اخر، وهي الدافع الأساسي للتتويج بالبطولات.

كان فريق ناشئات سلة 18 سنة بالأهلي، قد قدم أداءً مميزًا، وسلسلة من العروض القوية خلال المواسم المتلاحقة، مشيدة بالجهاز الفني واللاعبين، مؤكدة أنها لن تتهاون، رفقة فريقها، في التتويج بالألقاب، وتقديم مسيرة متميزة.

ولفتت هنا هاني، الأنظار إليها، متوقعًا لها، أن تكون نجمة المنتخب الوطني للشباب والنادي الأهلي لكرة السلة، لما تملكه من موهبة وقدرة على إدارة المباراة من داخل الملعب.