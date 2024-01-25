نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة نجم منتخب مصر في المران وسط مخاوف حول غيابه عن دور الـ16 من امم افريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الجماهير المصرية اليوم الاربعاء صدمة جديدة وذلك بعد أن تعرض واحد من أبرز لاعبي الفراعنة للاصابة على مستوى الرأس خلال المران الذي أقيم تحضيرًا لمباراة الدور ثمن النهائي من بطولة امم افريقيا 2023

اصابة امام عاشور في مران المنتخب

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور جاء فيه:" تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم وتم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

وأضاف البيان:" توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ وحالته الآن مستقرة وسوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.

وكان المنتخب المصري قد نجح في الوصول إلى الدور ثمن النهائي بثلاثة تعادلات وبفارق نقطة عن منتخبي غانا وموزمبيق.