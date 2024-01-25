نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة نجم منتخب مصر بارتجاج في المخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم، وتم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.



وتوجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ وحالته الآن مستقرة وسوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.



وتعادل منتخب مصر ضد نظيره الرأس الأخضر بهدفين لكل منهمت خلال المباراة التي أقيمت بينهما في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وبهذا التعادل حجز المنتخب المنتخب المصري مقعدا في الدور التالي من البطولة وتأهل للدور ال16، برصيد ثلاثة نقاط.



وذلك بعدما تعادل منتخب غانا مع نظيره موزمبيق في ذات المجموعة، ورفع كل منهما رصيده إلى نقطتين.