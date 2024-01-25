نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الجزائر يضع مدرب مصر السابق على طاولة اهتماماته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش خلفا لمدربه السابق جمال بلماضي، الذي قرر رئيس الاتحاد وليد صادي فسخ التعاقد معه بشكل رسمي.



وعقب فسخ الجزائر تعاقده مع مدربه كشف موقع الجزائر سبورت عن دخول مفاوضات الاتحاد مع كيروش لخلافة بلماضي لتولي مهام المدير الفني.

واوضح التقرير إلى أن الاتحاد الجزائري يهتم بالتعاقد مع كيروش لما يمتلكه من خبراته ستفيد اللاعبين بجانب اقتناعهم التام بالمدرب البرتغالي.

وقاد من قبل كيروش المنتخب المصري في النسخة السابقة من أمم إفريقيا، وحصل معه على الوصافة عقب تلقيه الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

وذلك عقب توديع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.