نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يهزم يونيون برلين بهدف نظيف في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ من تحقيق الفوز أمام نظيره يونيون برلين بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك في إطار الجولة الـ13 من بطولة الدوري الألماني 2023-2024.

ويحتل بايرن ميونيخ بعد هذا الفوز وصافة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 44 نقطة، بعد الفوز في أربعة عشر مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة مثلهما، فيما يحتل يونيون برلين المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة إحدى عشرة مباراة.

أحداث مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

سجل رافائيل جوريرو أول أهداف اللقاء لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 46، بعد تسديدة من هاري كين من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى ليتابعها جوريرو بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 55، سجله هاري كين، وذلك لوجود تسلل على ليروي ساني.

وأنقذ مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ انفرادً تامًا لصالح يونيون برلين في الدقيقة 64.

وتحصل نيناد بيليكا مدرب يونيون برلين في الدقيقة 67 على بطاقة حمراء بسبب دفع ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ.

وحدث سجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين في الوقت المتبقي من عمر اللقاء ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز العملاق البافاري بهدف دون رد.