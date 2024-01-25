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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق الكرة الأول بنادي فينورد إلى دور الثمانية من بطولة كأس هولندا وذلك للموسم الكروي الجاري 2023-2024، عقب فوزه على ضيفه آيندهوفن 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور 16 من المسابقة.

فينورد يطيح بآيندهوفن من كأس هولندا

وسجل كوينتين تيمبر هدف المباراة الوحيد لفينورد وذلك عند حلول الدقيقة الحادية والثلاثين من زمن واحداث الشوط الأول.

وسيواجه فينورد فريق ألكمار في دور الثمانية من البطولة، حيث تقام المباراة أحد أيام السادس أو السابع أو الثامن من شباط / فبراير المقبل.

وكان ألكمار قد تأهل للدور ذاته، بعد فوزه على فريق كويك بويز 4/2 بضربات الترجيح يوم 16 كانون الثاني /يناير الجاري، بعد نهاية المباراة بالتعادل 3 /3.