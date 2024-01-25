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أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، في تحقيق انجازًا ملفتًا بعد تسجيله هدفًا في مرمى أتلتيك بيلباو خلال مباراة الفريقين ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ليفاندوفسكي يحقق رقمًا مميزًا بهدفه في شباك بيلباو

ويأتي هذا الهدف في الدقيقة 26 من المباراة، حيث نجح ليفاندوفسكي في إحراز هدف التعادل لبرشلونة.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، يظهر أن ليفاندوفسكي أصبح خامس لاعب يسجل في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهي الليجا، دوري الأبطال، كأس السوبر الإسباني، وكأس الملك.

ويلتحق ليفاندوفسكي بقائمة تضم جريزمان من أتلتيكو مدريد، وثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم خوسيلو ماتو، رودريجو جويس، وإبراهيم دياز.

وأكدت الشبكة أن ليفاندوفسكي يكون بذلك أول لاعب في تاريخ برشلونة يحقق هذا الإنجاز. يأتي هذا الهدف في إطار تعادل برشلونة في نتيجة المباراة 2-2