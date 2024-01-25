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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي يلعب لصفوف إيه إس روما، عن إعجابه بتقدم الدوري السعودي للمحترفين في السنوات الأخيرة، وذلك بعد تسجيله هدفًا قاد به روما للفوز على الشباب بنتيجة 2-1 في المباراة التي أُقيمت في ملعب "الأول بارك" بالرياض، ضمن احتفالات الشباب باليوبيل الماسي.

لوكاكو يعلق على تطور كرة القدم السعودية

وعبّر لوكاكو في تصريحاته لقناة SSC بعد المباراة قائلًا: "الأجواء في السعودية جميلة جدا، كنت أستمتع بالوقت هنا، خاصة أن الكرة السعودية تحقق تقدمًا ملحوظًا بخطى ثابتة".

وأضاف المهاجم البلجيكي: "أتوقع أن يصبح الدوري السعودي واحدًا من أفضل المسابقات حول العالم في العامين المقبلين".

وعن زميله يانيك كاراسكو، الذي سجل هدف الشباب في تلك المباراة، قال لوكاكو: "لقد لعبت بجوار كاراسكو منذ 20 عامًا، بدأنا مسيرتنا معًا وكبرنا مع بعضنا البعض، فهو أمر جميل أن نلتقي هنا اليوم".

يُشار إلى أن اسم لوكاكو كان قد ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في الصيف الماضي، ولكن لم تتم الصفقة في النهاية.