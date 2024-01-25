نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد يونيون برلين اليوم الأربعاء 24-1-2024 في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين بفوز العملاق البافاري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني.

أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد يونيون برلين في الدوري الألماني

سجل رافائيل جوريرو أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 46، بعد تسديدة من هاري كين من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى ليتابعها جوريرو بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي بايرن ميونيخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

يحتل بايرن ميونيخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 44 نقطة، بعد الفوز في أربعة عشر مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة مثلهما، فيما يحتل يونيون برلين المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة إحدى عشرة مباراة.