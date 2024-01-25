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أحمد جودة - القاهرة - ألحق أتلتيك بيلباو بنظيره برشلونة رقمًا سلبيًا تاريخيًا في مواجهتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، على أرضية ملعب "سان ماميس"، حيث شهدت اللقاء بداية قوية من فريق أتلتيك بيلباو.

الاهداف المبكرة.. هاجس جديد يؤرق برشلونة

انطلقت المباراة بضغط مكثف من جانب أصحاب الأرض، ولم تمر سوى 36 ثانية حتى نجح جوركا جوروزيتا في تسجيل الهدف الأول، حيث ارتدت كرة من الدفاع ووصلت إلى جوروزيتا الذي وضعها في الشباك.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة استقبل ثلاثة أهداف في الدقيقة الأولى من المباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. وأوضحت الشبكة أن هذا الرقم يعادل عدد الأهداف التي استقبلها برشلونة في نفس التوقيت خلال المواسم الـ18 السابقة مجتمعة، والتي تضم هدفين في موسم 2011-2012، وهدفًا واحدًا في 2014-2015.

وبعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة، تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما، في مشهد يبرز التوازن بين الفريقين في هذا الدور الربع النهائي.



