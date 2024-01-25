موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة بعد الفوز أمام يونيون برلين

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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة العملاق البافاري، معرفة موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة بعد الفوز أمام يونيون برلين بنتيجة 1-0 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ13 بالدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة بعد الفوز أمام يونيون برلين

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على نظيره أوجسبورج يوم السبت المقبل 27-1-2024 على ملعب "دبليو كي أرينا"، وذلك في إطار الجولة التاسعة عشر من البوندسليجا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة بايرن ميونيخ وأوجسبورج يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج يوم السبت المقبل، عبر قنواتها.