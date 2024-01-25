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أحمد جودة - القاهرة - وجه مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، رسالة غير مباشرة للمنتقدين الذين تعرض لانتقادات في الآونة الأخيرة بسبب تراجع أدائه هذا الموسم.

راشفورد يرد على انتقادات روي كين

تعرض راشفورد للعديد من الانتقادات بسبب تراجع أدائه هذا الموسم، واتُهم بعدم الراحة في صفوف الفريق، وفي الوقت الذي ظهرت فيه علامات استياء على وجهه.

وفي يوم الأربعاء، قام راشفورد بمشاركة صورة لنفسه عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث بدا مبتسمًا خلال تدريبات فريق مانشستر يونايتد، وأرفق الصورة بتعليق يقول: "إذًا، هو يبتسم! أتمنى لكم يومًا سعيدًا يا رفاقي!".

وكانت تصريحات أسطورة مانشستر يونايتد، روي كين، قد استنكرت لغة جسد راشفورد في وقت سابق، حيث قال: "لماذا يبدو منزعجًا من الجميع؟ ينبغي عليه أن يستمتع باللعب مع مانشستر يونايتد".

راشفورد سجل حتى الآن 4 أهداف في 26 مباراة مع فريقه هذا الموسم، مما يشكل تراجعًا كبيرًا عن أدائه في الموسم السابق الذي سجل فيه 30 هدفًا في 56 مباراة. ورغم ذلك، نجح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في تسجيل هدفين في آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوتنجهام فورست وتوتنهام، مع استمرار المدرب إريك تين هاج في الاعتماد عليه كأساسي