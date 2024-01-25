نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المغرب يحقق الفوز على زامبيا بهدف نظيف في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب المغرب الكروي الأول من تحقيق الفوز أمام نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة المغرب ضد زامبيا

سيطر لاعبو منتخب المغرب على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلو عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى زامبيا.



وجاء هدف أسود الأطلس الأول عن طريق، كرة عرضية من أشرف حكيمي من جهة اليمين قابلها أيوب الكعبي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات ابعدها الحارس ثم تابعها حكيم زياش بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى، في الدقيقة الـ 38 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وأرسل سفيان بوفال كرة من جهة اليسار قابلها أيوب الكعبي برأسية من منتصف منطقة الجزاء ابعدها الحارس تريسفورد لورنس مولينجا بشكل رائع من يمين مرماه في الدقيقة الـ 40 من عمر الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة تسديدة من ميجيل تشانجا تشايوا لاعب منتخب زامبيا من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

استمر استحواذ لاعبو منتخب المغرب على الكرة استحواذ كامل لكن دون تسجيل المزيد من الأهداف لتنتهي بذلك أحداث المباراة.