نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونيخ أمام يونيون برلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونيخ أمام يونيون برلين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من البوندسليجا.

وتمكنت كتيبة توماس توخيل من تحقيق الفوز بهدف نظيف، سجله رافائيل جوريرو في الدقيقة 46، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونيخ أمام يونيون برلين

يحتل ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 48 نقطة، ويأتي بايرن ميونيخ في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، فيما يأتي شتوتجارت في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.



1- ليفركوزن: 48 نقطة.

2- بايرن ميونيخ: 44 نقطة.

3- شتوتجارت: 34 نقطة.

4- ليبزيج: 33 نقطة.

5- بروسيا دورتموند: 33 نقطة.

6- آينتراخت: 28 نقطة.

7- فرايبورج: 28 نقطة.

8- هوفنهايم: 24 نقطة.

9- هايدينهايم: 22 نقطة.

10- أوجسبورج: 21 نقطة.

11- فولفسبورج: 21 نقطة.

12- بروسيا مونشنجلادباخ: 20 نقطة.

13- فيردر بريمين: 20 نقطة.

14- بوخوم: 20 نقطة.

15- يونيون برلين: 14 نقطة.

16- ماينتس: 11 نقطة.

17- كولون: 11 نقطة.

18- دارمشتات: 11 نقطة.