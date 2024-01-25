نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الكونغو الديمقراطية يتأهل إلى دور 16 من كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وتنزانيا ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الأمم الإفريقية بالتعادل السلبي دون أهداف.

نتيجة المباراة

شهدت المباراة محاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف ولكن لم يتقنها من أجل أحراز هدف أول لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لتنتهي المباراة بعد ذلك بالتعادل السلبي دون أهداف.

ترتيب المنتخبين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية إلي 3 نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد منتخب تنزانيا عند نقطتين في المركز الرابع.

موعد مباراه منتخب الكونغو الديمقراطية القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة مصر ضمن مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم