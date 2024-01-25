نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد زامبيا اليوم الأربعاء 24/1/2024 بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد زامبيا اليوم الأربعاء 24/1/2024 بكأس أمم إفريقيا.

نتيجة مباراة المغرب ضد زامبيا

فاز منتخب المغرب أمام نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

أهداف مباراة المغرب ضد زامبيا

سجل حكيم زياش هدف المغرب الأول في شباك زامبيا في الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة.