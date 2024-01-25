نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق تاريخي لـ منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية قبل صدام كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد تأهل منتخب الفراعنة وصيفًا للمجموعة الثانية في البطولة القارية.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وسيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية وصيف المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط أيضًا بعد تعادله مع تنزانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وستقام مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل، الموافق 28 يناير الجاري، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو الديمقراطية

تقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في 12 مباراة سابقة قبل الصدام المرتقب بينهما في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا، فاز الفراعنة في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل 3 مباريات.

سجل لاعبو منتخب مصر 25 هدفًا في شباك المنتخب الكونغولي، فيما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

والتقيا منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية في 4 مباريات سابقة ببطولة كأس أمم إفريقيا، حقق الفراعنة 3 انتصارات وسجل 9 أهداف، فيما خسر مباراة وحيدة واستقبلت مرماه 4 أهداف.

كما تقابل المنتخبين في مباراتين بتصفيات كأس أمم إفريقيا، فاز منتخبنا الوطني في مباراة وحسم التعادل نتيجة المباراة الأخرى، فيما حقق انتصارين في مواجهاته مع المنتخب الكونغولي بتصفيات كأس العالم.

بينما على مستوى المواجهات الودية تقابل المنتخبين في 4 مباريات حقق منتخب مصر انتصارين وتعادل في مثلهما، وسجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

آخر مواجهة جمعتهما كانت في نسخة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 وفاز منتخب مصر بهدفين دون رد سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح.