نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب إمام عاشور عن مواجهة الكونغو الديمقراطية بدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقى الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، صدمة جديدة عقب إصابة نجم خط وسط الفراعنة والنادي الأهلي، إمام عاشور، خلال مران الفريق مساء أمس الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري.

وأوقعت قرعة الكان منتخب مصر في مواجهة صعبة ضد الكونغو الديمقراطية، في منافسات دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا.

- غياب إمام عاشور عن مواجهة الكونغو

وتعرض عاشور لإصابة الارتجاج في المخ بعد تدخل عنيف ليخضع اللاعب لفحوصات طبية أثبتت إصابته بارتجاج في المخ ولكن أصبحت الحالة مستقرة حاليا.

وأكد مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر:" إمام عاشور لن يتمكن من المشاركة مع كتيبة روي فيتوريا في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية".

ومن المقرر أن تنطلق تلك المواجهة، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد القادم الموافق 28 يناير الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا ساحل العاج.

