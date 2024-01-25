نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة من أتلتيك بيلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة البطولة المحلية بعد هزيمته بنتيجة 4/2 أمام نظيره فريق أتلتيك بيلباو باللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد سان ماميس في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو وسجل جوكا الهدف الأول في الدقيقة 1 وعاد ليفاندوفسكي بالتعادل في الدقيقة 26 وسجل يامال الهدف الثاني في الدقيقة 32 وانتهى الشوط 2/1.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل اوهيان التعادل في الدقيقة 49 وانتقلت المباراة إلى الأشواط الإضافية وسجل ويليامز في الدقيقة 105 وسجل نيكو الهدف الرابع في الدقيقة 120 وانتهت المباراة 4/2.

