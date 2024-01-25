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أحمد جودة - القاهرة -



حصل ديون هوتو لاعب منتخب ناميبيا على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية له، وذلك خلال المواجهة التي شارك فيها ضد نظيره مالي والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات أمم إفريقيا 2023 للمرة الثانية.

للمرة الثانية.. لاعب منتخب ناميبيا يحصل على جائزة الأفضل في مباراة مالي

ونجح لاعب ناميبيا في الحصول على الجائزة للمرة الثانية له على التوالي من ضمن مشاركته في ثلاث مباريات في كأس أمم إفريقيا، في دور المجموعات.

وانتهت المواجهة التي جمعت بين منتخب ناميبيا أمام نظيره مالي بالتعادل السلبي في ختام مجموعات الجولة الخامسة بطاقة التأهل ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث.

وقد حصل هوتو على جائزة رجل مباراة ناميبيا أمام تونس حيث أنه حقق فوز تاريخي لبلاده ضد نسور قرطاج.

وقد بدأت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 13 يناير الماضي من الشهر الحالي، بمواجهة جمعت بين منتخب كوت ديفوار ضد نظيره غينيا بيساو، والتي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة، وتستمر المسابقة حتى يوم 11 من شهر فبراير المقبل.



وبهذا التعادل السلبي بين ناميبيا ومالي تأهل منتخب مالي إلى الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا بإعتباره متصدر للمجموعة الخامسة، كما تأهل منتخب ناميبيا لذات الدور كأفضل ثالث.

