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أحمد جودة - القاهرة -

قامت بعثة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم بزيارة الجرحى الفلسطينيين ممن يتلقون العلاج بمستشفيات قطر نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة تزامنا مع بطولة كأس آسيا.

بعثة منتخب فلسطين في زيارة لمصابي غزة بمستشفيات قطر

الزيارة شهدت تواجد جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومسئولي البعثة الفلسطينية بالدوحة من أجل الإطمئنان على صحة المصابين الفلسطينيين والذي تم نقلهم مؤخرا للدوحة من أجل الحصول على الرعاية والعلاج اللازم.

وتمكن المنتخب الفلسطيني من تحقيق تأهل تاريخي لدور ثمن نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه بعدما صعد من بين أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث حيث إحتل المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفلسطيني في مباراة ثمن نهائي كأس آسيا والمقررة الأحد المقبل أمام نظيره الأسترالي والذي إحتل صدارة المجموعة الثانية.

