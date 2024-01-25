نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: منتخب مصر لا يعرف أساسيات كرة القدم مع فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق عفت نصار، نجم الزمالك السابق، على تأهل منتخب مصر لدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الأفريقية لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

عفت نصار: منتخب مصر لا يعرف أساسيات كرة القدم مع فيتوريا

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "منتخب مصر لا يقدم كرة قدم مع روي فيتوريا وهو مدير فني أندية فقط وليس متخبات ولم يدرب خلال مسيرته أى منتخب على الاطلاق".

وأضاف: "لا أفهم راتب فيتوريا الذي يحصل عليه واتحاد الكرة يمنحه 200 ألف دولار شهريا، والمنتخب لا يقدم أساسيات الكرة معه".

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.

