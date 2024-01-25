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أحمد جودة - القاهرة -



علق معتز إينو، نجم الأهلي السابق، على تأهل منتخب مصر لدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الأفريقية لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

معتز إينو: أخشى على منتخب مصر أمام الكونغو بسبب فيتوريا

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "منتخب مصر افتقد الهوية مع روي فيتوريا وأرى أن المدرب البرتغالي عليه التركيز بشكل أكبر".

وأضاف: "كثرة التغييرات في التشكيل تؤثر على المنتخب، وأخشى على مصر أمام الكونغو بسبب فيتوريا".

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.

