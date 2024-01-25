نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شرط سيراميكا كليوباترا للموافقة على رحيل بسام لـ الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فتح مسؤولو النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من جديد ملف التعاقد مع صفقة حارس مرمى جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تأكد غياب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشناوي.

وتلفى جهاز المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، ضربة قوية بعد إعلان إصابة قائد الفريق محمد الشناوي في مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام الرأس الأخضر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

- مفاوضات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وبعد خضوع الشناوي للفحوضات الطبية، أثبتت الأشعة إصابته بخلع في الكتف وغسابه لما يقرب من 4 أشهر قادمة.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس:" أن مسؤولو الأهلى قاموا بالتواصل مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، للحصول على خدمات الحارس محمد بسام على سبيل الإعارة هذا الموسم".

وتابع:" أمير توفيق تحدث مع مسؤولو سيراميكا وكان شرطهم الوحيد هو الحصول على خدمات مصطفى شوبير، حارس الأهلي ضمن نفس الصفقة".

وأختتم:" ممثلو الأهلي رفضوا أي حديث حول رحيل شوبير عن صفوف الفريق، ليؤكد سيراميكا تمسكه بهذا الشرط".

