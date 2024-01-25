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أحمد جودة - القاهرة - من هو منافس مصر في دور الـ16 من بطولة امم افريقيا 2023؟ واحدة من الأسئلة التي يسعى قطاع عريض من الأشخاص إلى التعرف عليها خاصًة في ظل نهاية دور المجموعات من البطولة التي تقام في كوت ديفوار.

من هو منافس مصر في دور الـ16 من بطولة امم افريقيا 2023؟

واحتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته وهو ما يعني إنه يواجه وصيف المجموعة السادسة.

في المقابل احتل المنتخب الكونغولي المركز الثاني في المجموعة السادسة وذلك بالتعادل في المباريات الثلاثة التي لعبها وهو ما حدث للفراعنة.

موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر ضد الكونغو يوم الاحد الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير على ملعب لوران بوكو في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي ماكس 1 ويعلق عليها المعلق الكبير الكابتن علي محمد علي.