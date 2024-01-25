نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. تونس تودع أمم افريقيا وبيلباو يصعق برشلونة ويطيح به من كأس ملك إسبانيا وتحديد منافس مصر في ثمن النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

تونس تودع كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل السلبي أمام جنوب إفريقيا

سقط منتخب تونس الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا؛ في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

أحداث الشوط الأول

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول؛ بسجال كبير على الكرة يين لاعبي منتخبي تونس وجنوب إفريقيا، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وحاول لاعبو المنتخب التونسي، الضغط على نظيره جنوب إفريقيا، لزيادة الفعالية الهجومية وإحراز هدف التقدم قبل انتهاء الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني

وفي الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني؛ سدد اللاعب توبوهو موكوينا نجم منتخب جنوب إفريقيا تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس بشير بن سعيد حارس مرمى المنتخب التونسي.

وشهدت أحداث الشوط الثاني، سيطرة كبيرة من جانب لاعبي منتخب جنوب إفريقيا، الذي حاول تسجيل هدف التقدم قبل انتهاء الشوط.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب جنوب إفريقيا؛ إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة، بعدما تزيل المجموعة برصيد نقطتين.

برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة من أتلتيك بيلباو

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة البطولة المحلية بعد هزيمته بنتيجة 4/2 أمام نظيره فريق أتلتيك بيلباو باللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد سان ماميس في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو وسجل جوكا الهدف الأول في الدقيقة 1 وعاد ليفاندوفسكي بالتعادل في الدقيقة 26 وسجل يامال الهدف الثاني في الدقيقة 32 وانتهى الشوط 2/1.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل اوهيان التعادل في الدقيقة 49 وانتقلت المباراة إلى الأشواط الإضافية وسجل ويليامز في الدقيقة 105 وسجل نيكو الهدف الرابع في الدقيقة 120 وانتهت المباراة 4/2.

من هو منافس مصر في دور الـ16 من بطولة امم افريقيا 2023؟

من هو منافس مصر في دور الـ16 من بطولة امم افريقيا 2023؟ واحدة من الأسئلة التي يسعى قطاع عريض من الأشخاص إلى التعرف عليها خاصًة في ظل نهاية دور المجموعات من البطولة التي تقام في كوت ديفوار.

واحتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته وهو ما يعني إنه يواجه وصيف المجموعة السادسة.

في المقابل احتل المنتخب الكونغولي المركز الثاني في المجموعة السادسة وذلك بالتعادل في المباريات الثلاثة التي لعبها وهو ما حدث للفراعنة.

تقام مباراة مصر ضد الكونغو يوم الاحد الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير على ملعب لوران بوكو في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي ماكس 1 ويعلق عليها المعلق الكبير الكابتن علي محمد علي.