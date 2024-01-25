نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نتقابل في هذا الموعد".. محامي كهربا يرد على تصريحات الزمالك ويصدم جماهير الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص المستشار أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، على حسم الأنباء والتصريحات الأخيرة التي خرجت من أجد مسؤولو نادي الزمالك، حول طلبه تسوية الأمر.

وتستمر أزمة كهربا والزمالك منذ المواسم الأخيرة والتي تلقى اللاعب بسببها غرامة تقدر بنحو 2.5 مليون دولار.

- محامي كهربا يتحدث عن أزمته مع الزمالك

وأكد أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي في تصريحاته لبرنامج اللعيب مع "مهيب عبد الهادي" عبر قناة إم بي سي مصر:" فوجئت بتصريح غريب من أحد مسؤولي نادي الزمالك عن طلب محامي كهربا طلب بتسوية غرامة اللاعب وتم رفضه".

وتابع:" لم أتقدم بأي طلب لإدارة الزمالك ولا أي محامي أخر والعروض التي تصل في مثل هذه الأمور تكون مكتوبه، لذلك أطالب إدارة الزمالك بنشر أي عرض أو طلب من مكتب أشرف عبد العزيز أو علي العباسي بهذا الأمر".

وأختتم:" لم أتواصل مع أي فرد من إدارة القلعة البيضاء لتسوية غرامة كهربا، والملف كامل أمام المحكمة الرياضية، ونحضر في الفترة الحالية للاستئناف، ونتقابل في أغسطس 2024.

