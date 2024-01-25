هل شارك مصابا؟.. مفاجأة مدوية في إصابة محمد الشناوي

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أحمد جودة - القاهرة -

تعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الأهلي، لإصابة قوية في المباراة الأخيرة بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا ساحل العاج، أمام نظيره الرأس الأخضر، والذي غادر بسببها أحداث المباراة.

وخضع الشناوي إلى فحوصات طبية دقيقة عقب انتهاء المباراة وأشعة على منطقة الكتف، لتثبت وجود خلع وسوف يحتاج اللاعب لتدخل جراحي وغيابه لما يقرب من 4 أشهر.

- ابراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة عن الشناوي

وأكد إبراهيم عبد الجواد عبر قناة أون تايم سبورتس:" محمد الشناوي شارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ بدايتها وهو ليس سليم بنسبة 100% وكان يعاني من إصابة".

وتابع:" الشناوي تحامل على نفسه للمشاركة في البطولة، لم يكن الأمر يصل إلى الإصابة التي تمنعه من اللعب بشكل قاطع ولقطة كهربا أثبتت عدم قدرته على مواصلة المباراة".

وأختتم:" الأمر به شقين، الشق الأول الحماسي في التواجد بجانب منتخب بلادي ومساعدة زملائي، ولكن في الشق الاحترافي قد أضر فريقي للخسارة بسبب عدم ظهوري بشكل جيد".

