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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي تحدي قوي، وذلك بعد إصابة الشناوي رفقة صفوف منتخب مصر وتحديدا في مباراة الرأس الأخضر والتي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الافريقية.

أرقام إيجابية لمصطفى شوبير وفرصة واعدة من أجل إثبات الذات



وتعرض حارس الأهلي لخلع في الكتف لتأتي مدة إصابته من 4 إلى 6 أشهر، وفي التوقيت نفسه يحصل حارس النادي الأهلي الثاني مصطفى شوبير والذي نال فرصة حقيقة عقب رحيل علي لطفي.

أرقام مميزة لمصطفى شوبير

رغم صغر سنه، لكن استطاع الحارس الشاب كتابة مسيرة مميز في المباريات الذي شارك فيها، فخلال مسيرته خاض 17 مباراة مع الأهلي استقبل فيهم 9 أهداف، وحافظ على شباكه نظيفة برصيد 9 مباريات.

أبرز مبارياته

شوبير استطاع الظهور في عدة بطولات لكن البطولة الأبرز كانت في ذهاب نهائي دوري الابطال الافريقي أمام الوداد في المباراة التي انتهت بفوز الاهلي بهدفين مقابل هدف.



بطولات مصطفى شوبير

استطاع الحارس الفوز الدوري المصري مرة واحدة، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس السوبر المصري مرتين، وبطولة إفريقيا مرتين.

كما حصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين.

