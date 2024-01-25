نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ساندوتش الكان" بعد ختام دور المجموعات حصاد المجموعة الثانية ومصر صاحبة الحدث الأبرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بالنسبة للمجموعة الثانية التي تضم كلا من منتخب الرأس الأخضر، منتخب مصر، منتخب غانا، منتخب موزمبيق.

وشهدت هذه المجموعة مفاجات كبيرة عكس التوقعات التي أشارت بصعود المنتخب المصري والغيني بسهولة، لكن كان الصعود دراميا ومثيرا حتى اللحظات الأخيرة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز أرقام وإحصاءات المجموعة الثانية.

أكبر فوز في المجموعة

استطاع منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" الاحتفاظ بأكبر فوز في المجموعة وذلك بعد الفوز على حساب موزمبيق بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

الأكثر استقبالا للأهداف

منتخب موزمبيق هو الأكثر استقبالا للأهداف برصيد 7 أهداف، أمام مصر استقبل هدفين، أمام كاب فيردي 3 أهداف، أمام غانا هدفين.

بينما سجل 4 أهداف في البطولة هدفين أمام مصر ومثلهم أمام غانا.

منتخب غانا هو ثاني المنتخبات في المجموعة برصيد 6 أهداف هدفين أمام كاب فيردي، هدفين أمام مصر، هدفين أمام موزمبيق

بينما سجل 5 أهداف بواقع هدف أمام كاب فيردي، هدفين أمام مصر ومثلهم أمام موزمبيق.

أما منتخب مصر فجاء بالعلامة الكاملة باستقبال 6 أهداف وتسجيل مثلهم.



الأكثر تسجيلا للأهداف

بالطبع كاب فيردي كان الأكثر تسجيلا للأهداف بواقع 7 أهداف هدفين أمام غانا، ثلاثية أمام موزمبيق، هدفين أمام مصر.



ركلات الجزاء

احتسبت 4 ركلات جزاء، الأولى للمنتخب المصري أمام موزمبيق وسددت بنجاح في الجولة الأولى، وركلتين لمنتخب غانا سددت بنجاح في شباك موزمبيق، والأخيرة لموزمبيق سددت بنجاح في الشباك الغانية.



هدافين المجموعة

مصطفى محمد في منتخب مصر بات ينافس هدافي البطولة الافريقية برصيد 3 أهداف.

