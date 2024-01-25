نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عايز بسام هات مصطفى شوبير".. تعرف على تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حارس سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مفاوضات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حارس مرمى سيراميكا كليوباترا محمد بسام وذلك بناء على غياب محمد الشناوي بسبب تعرضه للإصابة أثناء مشاركته في مباريات كأس الأمم الأفريقية.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حارس سيراميكا كليوباترا



ويبحث حاليا مسؤولي النادي الاهلي عن بديل محمد الشناوي بعدما تعرض للإصابة مع المنتخب المصري أثناء مشاركته في مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بجانب تواجد مصطفى شوبير.



وتحدث شوبير عبر برنامجه المذاع على قناة أون تايم سبورتس قائلا: "مع إصابة الشناوي الأهلي بدأ التفكير بشكل كبير في استعارة حارس مرمى حتى نهاية الموسم".

وتابع: "وبالفعل الأهلي تحدث مع محمد بسام حارس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، والمسؤولين وبالاسم السيد طارق أبو العينين، وتحدث معه من النادي الأهلي امير توفيق مدير التعاقدات، وطلب رسميا استعارة بسام حتي نهاية الموسم".

وواصل حديثه: "وكان الرد من سيراميكا أنه الحارس الأساسي لديهم، فشرح النادي الأهلي ظروفه أنه يحتاجه خاصة بعد إصابة الشناوي، فكان الرد الموافقة ولكن بشرط مقابل مصطفى شوبير".

وأكمل: "فرفض الأهلي موضحا أنه أمر غير قابل للتفاوض، فرد الآخر، أن بذلك بسام غير قابل للتفاوض ايضًا".

واستكمل: "ومن الممكن أن يكون هناك جولة ثانية ومحاولة من النادي الأهلي مع سيراميكا لضم محمد بسام".



أما بالنسبة لرغبة الأهلي في استعادة علي لطفي، تحدث: "تم طرح اسم علي لطفي داخل الأهلي كبديل الشناوي ولكن الرد أنه بالفعل كان متواجد ولكن الأهلي يرغب في ضم حارس أخر".



وعن طرح اسم ابو جبل قال: "لا يوجد اي مفاوضات مع ابو جبل حتى اللحظة الحالية، ولكن حسب ما علمته من نادي البنك الاهلي أنهم ليس لديهم أي مانع من استعارة الأهلي لابو جيل حتى نهاية الموسم، بشرط مقابل مصطفى شوبير ".

