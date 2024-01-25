نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أكثر شخص يحب مصر".. يورجن كلوب يدافع عن صلاح بعد وصفه بالهارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن الأحداث الأخيرة التي تعرض لها نجم الفريق ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، محمد صلاح، بسبب مغادرة معسكر الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض صلاح لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.



- كلوب يدافع عن صلاح

ودافع يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول عن صلاح بعد حملة الهجوم التي تعرض لها قائد الفراعنة في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس :" لا أود أن أدخل كطرف في تلك المناقشة، ولكن نسعى نحن ومنتخب مصر إلى تحقيق نفس الهدف وهو أن يعود اللاعب سريعا، وحال وجود تجهيزات في ساحل العاج كان القرار سيتأجل".

وتابع:" السبب في القرار هو مساعدة اللاعب على تلقي العلاج والبرنامج التأهيلي المناسب، ونحن نؤكد في حالة شفاء صلاح 100% وتأهل مصر سيشارك اللاعب بلا شك".

وأختتم:" أي فرد يتحدث عن انتماء صلاح لمنتخب مصر عليه أن يواجه نفسه أولا بالأمر، لأنه أكثر شخص رأيته يحب بلده كثيرا، وحديثه عن عودته لم يكن إعلان للأمر ولكن قلت أنني على علم بوجود اتفاق بين النادي ومنتخب مصر".

