نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " مخسرش كأس العالم يعني".. شوبير يعلق على خسارة الزمالك من أم صلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي أحمد شوبير، على حصول الزمالك على المركز الرابع في الدورة الودية التي أقيمت أمس الأربعاء بينه وبين أم صلال والتي انتهت بفوز الفريق القطري بهدفين مقابل لاشيء.

شوبير يعلق على خسارة الزمالك من أم صلال



وخسر الفريق الأول لنادي الزمالك، من نظيره أم صلال القطري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار تحديد المركز الثالث ببطولة الوحدة الإماراتي الودية.

وبهذه النتيجة حصل لاعبي الزمالك على المركز الرابع في البطولة الودية، كما أنها تعد الخسارة الثانيه له بعدما تلقى الخسارة في أول مباراة التي أقيمت أمام الوحدة الإماراتي وانتهت بفوز الفريق الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وتحدث شوبير عبر برنامجه المذاع على قناة أون تايم سبورتس قائلا: "الزمالك كان بيلعب مع ام صلال القطري وخسر 2/0، الدنيا قامت ازاي الزمالك يخسر ويأخذ المركز الرابع، مع إنه ا مباراة وديه بعيدا عن أنهم محتاجين مدير فني مصري أو اجنبي".



وتابع: "لكنها كلها مباريات وديه تجريبية، انت بقى كاجمهور أو إدارة أو مسؤول عايز تجيب مدرب هات مدرب، لكن مش كل ما الفرقه تخسر مباراة الدنيا تتقلب الزمالك مخسرش كأس عالم يعني".

واختتم حديثه: "في الاخر اسمها مباريات وديه، وجميع اللاعبين بيستفادوا منها اتمنى أننا نجعل الأمور على قد حجمها".

