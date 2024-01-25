نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة للأهلاوية.. مدة غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق، أن الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر إصابة قوية وستؤدي إلى غيابه لمدة طويلة.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بخلع في الكتف، خلال مباراة منتخب مصر وكاب فيردي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس امم افريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

تصريحات طارق سليمان

وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: في تقديري أن محمد الشناوي سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ٤ شهور تقريبًا بسبب تعرضه لاصابة في خلع في الكتف.

وتابع: أتمنى أن يعود محمد الشناوي سريعًا إلى الملاعب والمشاركة من جديد مع فريق الأهلي ومنتخب مصر في الفترة المقبلة.