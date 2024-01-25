نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقترب المحطة الأخيرة من دور مجموعات مسابقة كأس الأمم الاسيوية من الوصول لخط النهاية، والتي انطلقت بداية من الخميس الماضي حتى العاشر من شهر فبراير.

وشهد دور المجموعات حتى الان مفاجئات واثارة كبيرة وسط سيطرة وسيادة عربية كبيرة فرضت نفسها على الساحة. مثل تأهل المنتخب السوري، والفلسطيني.

كما شهدت قائمة هدافي البطولة ايضا تواجد عربي للعراقي ايمن حسين بخمس أهداف، وأكرم عفيف لاعب قطر بثلاث اهداف

وقبل تنطلق مباريات الخميس يستعرض موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب المجموعات:

المجموعة الأولى

منتخب قطر: 9 نقاط

منتخب طاجيكستان: 4 نقاط

منتخب الصين: 2 نقطة

منتخب لبنان: 1 نقاط

المجموعة الثانية

منتخب أستراليا: 7 نقاط

منتخب أوزبكستان: 5 نقاط

منتخب سوريا: 4 نقاط

منتخب الهند: 0 نقاط

المجموعة الثالثة

منتخب إيران: 9نقاط

منتخب الإمارات: 4 نقاط

منتخب فلسطين:4 نقاط

منتخب هونغ كونغ: 0 نقاط

المجموعة الرابعة

منتخب العراق: 9 نقاط

منتخب اليابان: 4 نقاط

منتخب إندونسيا: 3 نقاط

منتخب فيتنام: 0 نقاط

المجموعة الخامسة

منتخب الاردن:4 نقاط

منتخب كوريا الجنوبية: 4 نقاط

منتخب البحرين: 3 نقاط

منتخب ماليزيا: 0 نقاط

المجموعة السادسة

منتخب السعودية: 6نقاط

منتخب تايلاند: 4 نقاط

منتخب عمان: 1 نقاط

منتخب قرغيزستان: 0 نقاط