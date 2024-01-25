نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد ماليزيا في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم، نحو موعد مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد منتخب ماليزيا في الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2024، والقنوات الناقلة لمباراة.

متي موعد مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد ماليزيا في كأس آسيا 2024؟

يواجه منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرةالقدم نظيره منتخب ماليزيا مساء اليوم الخميس 25 يناير 2024، في الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساء بتوقيت الإمارات

يستضيف ملعب الجنوب المباراة المرتقبة بين منتخب كوريا الجنوبية ضد منتخب ماليزيا في الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد منتخب ماليزيا في كأس آسيا 2024؟

تذاع احداث مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد منتخب ماليزبا عبر قناة بي إن سبورتس 2 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس آسيا 2024.

قناة الرابعة الرياضية العراقية

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 10719 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2024

الأردن، 4 نقاط

كوريا الجنوبية، 4 نقاط

البحرين، 3 نقاط

ماليزيا، دون نقاط