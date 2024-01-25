نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن ضد البحرين والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم في كل مكان، نحو موعد مباراة منتخب البحرين ضد الأردن في الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2024، والقنوات الناقلة لمباراة.

متي موعد مباراة منتخب الأردن ضد البحرين في كأس آسيا 2024..

يواجه المنتخب الاردني الأول لكرة القدم نظيره منتخب البحرين مساء اليوم الخميس 25 يناير 2024، في الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب خليفة الدولي المباراة المرتقبة بين منتخب البحرين ضد الأردن في الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب البحرين ضد الأردن في كأس آسيا؟

تذاع احداث مباراة منتخب البحرين ضد الأردن عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس آسيا 2024.

قناة الرابعة الرياضية العراقية

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 10719 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2024

الأردن، 4 نقاط

كوريا الجنوبية، 4 نقاط

البحرين، 3 نقاط

ماليزيا، دون نقاط