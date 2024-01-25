نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينتقل مصطفى محمد إلى باريس سان جيرمان؟ رئيس نانت الفرنسي يكشف الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف فالديمار كيتا رئيس نادي نانت الفرنسي حقيقة انتقال الدولي المصري مصطفى محمد إلى باريس سان جيرمان، ورحيله خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

ويشارك في الوقت الحالي مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي مع المنتخب المصري في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.



وتحدث رئيس نادي نانت خلال تصريحات تليفزيونية، عن سؤال موافقته من بيع مصطفى محمد لباريس حال تواجد عرض قائلا: "هذا الأمر خارج النقاش في الوقت الحالي لدينا مشروع للمنافسة على المستوى المميز ولدينا لاعبين ينفذون ذلك.. نريد أن نستمر في مشروعنا".

وتابع موضحا: "منتخب المغرب من أبرز وأقوى المنتخبات في كأس الأمم الأفريقية".

وعن منافسة نانت على الدوري الفرنسي في المستقبل، كشف: " سنحاول بالطبع أن نكون ضمن الأربعة والخمسة الكبار ونستهدف أيضا حصد الكأس الذي فزنا به من قبل ونسعى للمشاركة في البطولات الأوروبية".