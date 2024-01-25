نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السقوط الثاني في 2024.. تشافي يقود برشلونة إلى الهاوية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سقط نادي برشلونة من جديد في 2024، وهذه المرة أمام أتلتيك بلباو وخسارة أطاحت بالكتلان من كأس ملك إسبانيا.

وخسر نادي برشلونة، أمس الأربعاء، بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام أتلتيك بلباو في ملعب السان ماميس، ليودع بطولة كأس ملك إسبانيا من ربع النهائي.

برشلونة الذي ترك الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف، بأقدام كل من روبرت ليفاندوفسكي ولامين جمال، خسر في النهاية بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد التمديد لأشواط إضافية.

هزيمة جديدة أضافت الكثير من الإحباط إلى جمهور برشلونة، والذي يتعرض للصدمات الواحدة تلو الأخرى، بداية من عام 2024 تمنوا خلاله نفض غبار التراجع وبداية التتويج بالبطولات.

برشلونة يخسر كأس السوبر

منذ أيام، كان نادي برشلونة على موعد مع بداية جيدة لعام 2024، بعد أن تفوق في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أوساسونا بهدفين دون رد، لكنه تلقى هزيمة ثقيلة وموجعة على يد ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

هزائم متتالية ونتائج متراجعة تزيد من الضغط على إدارة برشلونة، خاصة أن الفريق تعاقد مع صفقات مميزة في الفترة الأخيرة، بضم جواو فيليكس ومواطنه كانسيلو، بالإضافة إلى البرازيلي روكي.

وبدأت الصحافة الإسبانية في الحديث عن تفكير إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا في إيجاد بديل لتشافي هيرنانديز، والذي لم يبرهن على جودته حتى الآن.