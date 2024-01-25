نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. رئيس نانت الفرنسي يكشف موقفه من ضم لاعبين مصريين مع مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح فالديمار كيتا رئيس نادي نانت الفرنسي عن موقفه من ضم لاعبين مصريين بجانب الدولي المصري مصطفى محمد، وذلك خلال الانتقالات القادمة.

ويشارك في الوقت الحالي مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي مع المنتخب المصري في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.



وتحدث رئيس نادي نانت خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا: "النادي تأثر جدا بغياب مصطفى محمد وهذا أمر طبيعي".

وعن العروض المقدمة لمصطفى محمد وضح: "عروض لمصطفى محمد؟ رغبتنا هي استمرار مصطفى معنا ويستمر في التطور، ولو جاء لي اتصالات من أجل ضم مصطفى محمد لن أرد على تلك الاتصالات بسبب رغبتنا في بقائه".

وعن سؤاله عن ضم لاعبين مصريين آخرين، تحدث قائلا: "مصر بها لاعبين على مستوى عالي ولدينا الرغبة في ضم المزيد من اللاعبين المصريين لأننا في الأساس نحب مصر والثقافة المصرية والحضارة".