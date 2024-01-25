نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي كأس آسيا قبل لقاءات الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل الاثارة في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الامم الاسيوية، والتي تشهد سيطرة واستحواذ عربي وتأهل تاريخي لدور 16.

وكما أتى تأهل المنتخبات العربية تاريخيا، شهد جدول هدافي البطولة سيطرة عربية ومنافسة على صفيح ساخن قبل حسم قائمة المتأهلين.

وباتت المنافسة على اللقب شرسة وقوية بين حنطه المنتخبات من اجل اضافة لقب غالي في تاريخهم.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي هدافي بطولة كأس الامم الاسيوية قبل انطلاق مباريات الخميس

العراق في الصدارة وقطر في الوصافة

ضمن لاعب اسود الرافدين ايمن حسين صدارة الهدافين بخمس اهداف مع العراق بينما حل خلفه اكرم عفيف بثلاث اهداف.

وجاءت قائمة الهدافين كالاتي:

المركز الأول

العراقي أيمن حسين - 5 أهداف

المركز الثاني

القطري أكرم عفيف - 3 أهداف

الياباني أياسي أويدا - 3 أهداف

المركز الثالث

الأسترالي جاكسون إرفين - هدفين

الكوري الجنوبي لي كانغ إن - هدفين

الأردني محمود المرضي - هدفين

الأردني موسى التعمري هدفين

الإيراني المهدي غادي - هدفين

الإيراني مهدي طارمي - هدفين

الفلسطيني عدي الدباغ - هدفين

التايلاندي سوباتشاي جايديد - هدفين

الإماراتي سلطان الأميري - هدفين

الياباني تاكومي مينامينو - هدفين

الإماراتي يحيى الغساني - هدفين