نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة عمان ضد قيرغيزستان والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه المنتخب العماني الأول لكرة القدم نظيره منتخب قيرغيزستان مساء اليوم الخميس 25 يناير 2024، في الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2024.

ما توقيت مباراة منتخب عمان ضد قيرغيزستان في كأس آسيا؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة المباراة المرتقبة بين منتخب عمان ضد قيرغيزستان في الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب عمان ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2024؟

تذاع احداث مباراة منتخب عمان ضد قيرغيزستان عبر قناة بي إن سبورتس 2 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس آسيا 2024.

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الرابعة الرياضية العراقية

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 10719 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.