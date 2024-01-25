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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى فالديمار كيتا رئيس نادي نانت الفرنسي سعادته بما يقدمه النجم الدولي المصري مصطفى محمد، مع منتخب الفراعنة في مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، موضحًا أنه فخور به.

فالديمار كيتا يُشيد بأداء مصطفى محمد مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا 2023

ويشارك في الوقت الحالي مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي مع المنتخب المصري في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.



وتحدث رئيس نانت الفرنسي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10، الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي قائلا: "مصطفى محمد خطير جدًا.. وهذه السمة ساعدته على التطور ".

وتابع حديثه: "سعيد جدا وفخور بما يقدمه مصطفى محمد مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية".



وواصل: "تلقينا عروضا لرحيل مصطفى محمد لكننا أغلقنا الباب أمام رحيله في الوقت الحالي ونتمسك باستمراره معنا".



واختتم: "مصطفى محمد كان لديه في البداية بعض الصعوبات في التأقلم لكنه تغلب على ذلك في فترة قصيرة وهو لاعب خطر جدا في منطقة الجزاء وساعدته شخصيته على التطور مع نانت".