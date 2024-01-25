نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصنيف الأندية العالمية.. الأهلي خلف مانشستر سيتي وريال مدريد (تعرف على المركز) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي، خالد طلعت، على أن الأهلي حقق انجاز تاريخي عالمي غير مسبوق، متفوقًا على أندية عالمية عريقة.

الأهلي يحقق انجاز تاريخي



وقال خالد طلعت، خلال برنامج اللعيب، عبر قناة "Mbc": " تم إعلان تصنيف أندية العالم لعام 2023، نجح الأهلي في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق متفوقًا على الأندية العالمية العريقة".



وتابع: "يحتل المركز الرابع في تصنيف أندية العالم لعام 2023 متفوقا على أندية عالمية، حيث أن الأهلي هو أول نادي عربي وأفريقي يدخل ضمن المراكز الخمسة الأولى في تصنيف الأندية السنوي على مدار التاريخ".

وواصل: " مانشستر سيتي يحتل المركز الأول، وريال مدريد في الوصافة، والمركز الثالث يتواجد به انتر ميلان الإيطالي، وفي المركز الرابع النادي الأهلي".

وبالنسبة لتصنيف الأندية المصرية اختتم: " النادي الأهلي يحتل المركز الرابع عالميًا، والأول على مستوى قارة إفريقيا، ثم بيراميدز في المركز ال81 عالميًا، والسادس على مستوى إفريقيا، قم نادي الزمالك 119 عالميا، والعاشر على مستوى افريقيا، ثم أخيرًا فيوتشر يتواجد 158عالميا، 14 على مستوى إفريقيا".